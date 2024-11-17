Как информирует «НБН» со ссылкой на предположение, озвученное советником главы ОПУ Михаилом Подоляком в эфире YouTube-канала «Radio NV», Илону Маску, возглавившему D. O. G. E., похоже, вскоре доверят аудит военной поддержки Украины.

По словам Подоляка, в полномочия Маска войдет аудит/инспектирование госпрограмм и госфинансирования, ранее инициированных правительством США (администрацией Джозефа Байдена). В частности, под миллиардера даже создадут отдельно взятый департамент, который станет заниматься, в том числе, подобным «изучением» финансовых потоков.

Также, советник главы ОПУ уверен — на вышеописанном направлении, Маск обязательно столкнется с достаточно огромным объемом работ: необходимо проанализировать, что именно финансировалось, и какими путями.

Подоляк резюмировал:

Я понимаю, что под этот аудит может, в частности, попасть и анализ финансовой помощи Украине — милитарной и финансовой помощи.

Ранее мы писали о том, что в NASA призывали расследовать регулярные переговоры Маска и Путина.