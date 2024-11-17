Как информирует «НБН» со ссылкой на комментарий, обнародованный в Telegram-канале главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, в течение месяца данная правительственная структура обоснованно предупреждала — враг копит ракеты для осуществления массированного обстрела Украины, что, в свою очередь, опровергло вышеописанные «договоренности» с РФ.

По словам Коваленко, на самом деле нет каких-либо теорий заговора, а существует исключительно «сухой расчет»: «вторая армия мира» накапливала ракетный запас для интенсификации атак в зимний период, не расходуя данный тип боеприпасов, то есть «работала» исключительно дешевыми «Геранями-2/Шахедами».

Глава ЦПД подчеркунл — «освободители» не намерены отказываться от масштабных ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны, и, — «Украина готовилась к этому».

Коваленко резюмировал:

В любом случае, держите кулаки за ПВО.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о готовности энергетики Украины к прохождению зимы без «блэкаутов».