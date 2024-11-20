Как информирует «НБН» со ссылкой на источники британского издания The Times, Вооруженные силы Украины располагают только несколькими десятками тактических ракет ATACMS, которыми возможно осуществлять поражение тыловых территорий государства-террориста.

В британском СМИ отмечают — вопреки тому, что Пентагон официальное не опубликовал данные, касающиеся вышеописанного типа ракет, предполагается, что у украинской армии, на сегодня, есть около 50 ракет, а также вполне достаточно наземных систем HIMARS и MLRS для проведения запуска этих дальнобойных боеприпасов.

Следует отметить, что по мнению аналитиков Института изучения войны считает, ATAMCS, имеющие радиус поражения целей в 300 километров, потенциально составляют угрозу для около 245 российских аэродромов, складов с боеприпасами и иных военных объектов армии Путина.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Франции сообщали, сколько ракет SCALP вскоре получит Украина.