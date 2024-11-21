Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», «вторая армия мира» не оставляет попыток захватить побольше территорий на Кураховском направлении.

Исходя из слов Волошина, враги приверженные выполнению своих агрессивных планов, от которых не отходят, и не отступают. Текущая динамика штурмовых действий «освободителей» варьируется в ежедневном порядке, поскольку противнику поставлена задача — достичь административных границ Донецкой и Луганской областей не позднее конца декабря.

Впрочем, бойцы Сил обороны Украины эффективно и стойко противостоят намерениям путинских войск на этом фронтовом участке, нанося оккупантам колоссальные потери: от 80 до 85 процентов ежедневных утрат «хороших русских», приходится на «нашу Восточную операционную зону».

Ранее мы писали о том, что власти отвечали, смогла ли армия Путина продвинуться в районе Купянска.