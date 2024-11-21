Как сообщает «НБН» со ссылкой на аналитику тематического LUN.UA, владельцы однокомнатных квартир откорректировали стоимость жилья, как в сторону подорожания, так и удешевления.

В частности, на «вторичке» однокомнатные квартиры в Украине предлагаются новым собственникам в диапазоне от 15 000 до 65 000 долларов (от 619 000 до 2 683 000 гривен).

Наиболее доступное жилье, в соответствии с данными аналитиков, можно отыскать в:

Херсоне — от 15 000 долларов (от 619 000 гривен);

Запорожье — от 17 000 долларов (от 702 000 гривен);

Харькове и Сумах — от 20 000 долларов (от 825 000 гривен);

Николаеве — от 21 000 долларов (от 867 000 гривен).

Наиболее высокая стоимость однокомнатных квартир зафиксирована:

в Ужгороде — от 55 000 долларов (от 2 270 000 гривен);

во Львове и Киеве — от 65 000 долларов (от 2 683 000 гривен).

В целом, цены на данный тип квартир выглядит по регионам так:

Фото — lun.ua

Ранее мы писали о том, что в Госстате показали, в каком регионе было дешевле снять однокомнатную квартиру в конце лета.