Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, ранним утром четверга, 21 ноября, «вторая армия мира» снова совершила массированную атаку на регион.

По словам Лысака, пока известно о попадании и повреждении объекта промышленной инфраструктуры в Днепре. Кроме того, на территории города произошло два возгорания вследствие очередного военного преступления «освободителей».

Также, в течение ночи на четверг, путинские войска били по Никопольщине: районному центру, Покровской и Червоногригорьевской общинах, применяя артиллерию и реактивные системы залпового огня «Град». К счастью, люди остались целы.

В соответствии с информацией, опубликованной в Telegram-канале мэра Днепра Бориса Филатова, из-за утреннего обстрела пострадало и здание Центра реабилитации инвалидов: ударом разрушена котельная и выбиты окна. Данные, касающиеся пострадавших, уточняются.

Ранее мы писали о том, что вчера в ОВА сообщали о последствиях удара РФ по пункту выдачи «гуманитарки» на Херсонщине.