Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал издания 444, по мнению венгерского премьера Виктора Орбана, Западу необходимо серьезно отнестись к вышеописанному заявлению Путина.

Исходя из слов Орбана, баллистический удар по украинскому мирному городу, якобы является ответом на разрешение Вашингтона на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь страны-агрессора. В частности, пророссийский функционер полагает, что указанные ракеты не могут нацеливаться Украиной без помощи американских экспертов, и потому, — «россияне отреагировали неожиданно и сильно».

Кроме того, премьер-министр Венгрии подчеркнул — любые «месседжи» Путина не просто «пустые слова», так как имеют «вес и последствия», и союзники, поставляющие Украине дальнобойные ракеты, в любое время могут оказаться «целями российских ударов».

Ранее мы писали о том, что СМИ опровергали заявление Путина об обстреле Днепра ракетой «Орешник».