Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны США, от замспикера Пентагона Сабрины Сингх прозвучало заявление — вышеописанный тип предоставленных мин, ВСУ станут использовать исключительно на территории Украины.

По словам Сингх, Киев заверил Вашингтон — защитники Украины собираются применять данные мины только в пределах Украине. При этом, причина, из-за которой Украина получила этот вид боеприпасов от США — изменение ситуации поля боя, «эволюционировавшей с течением времени», потому Пентагон пересмотрел подход к поддержке нашей страны.

В частности, прямой текст зампредставителя Пентагона:

Они [оккупанты] не ведут наступление при помощи собственных механизированных сил… [а] действуют с помощью сухопутных сил. Поэтому мы считаем, что эти мины и то, как они могут использоваться на поле боя, будут полезны для Украины.

Ранее мы писали о том, что РФ перебазировала авиацию за пределы радиуса поражения ATACMS.