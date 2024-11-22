Как сообщает «НБН» со ссылкой на постановление № 1286, размещенное на официальной странице Кабмина Украины, с января 2025 года правительство гарантирует начисление надбавок к зарплатам не только педагогических работников, но и остальным лицам, задействованным в сфере образования.

В частности, доплаты к окладам станут получать работники государственных/муниципальных общеобразовательных учреждений, и речь идет:

об учителях, преподающих основные предметы;

о психологах, оказывающих поддержку школьникам, то есть работающих над улучшением психоэмоционального состояния учащихся;

о руководителях кружков, организовывающих внешкольный тип занятий/предоставляющих дополнительное образование;

о воспитателях групп продленного дня, занимающихся учащимися после уроков.

Размер подобных ежемесячных дополнительных начисления будет составлять, вне зависимости от стажа, местонахождения учреждения или статуса сотрудника (квалификации), будет составлять:

с 1 января 2025 года — 1 300 гривен/ежемесячно;

с 1 сентября 2025 года — 2 600 гривен/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что в Раде рассказывали, кому из пенсионеров доплатят 2 361 гривну в 2025 году.