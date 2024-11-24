Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минэкономики, правительство сделало более четким процесс бронирования военнообязанных на период военного положения.

В соответствии с данными экономического ведомства, с 1 декабря процедуру бронирования военнообязанных снова можно будет осуществлять посредством «Дії». При этом, согласно обновленным правилам, всем критически-важным предприятиям необходимо подтвердить свой статус до 28 февраля следующего года, одновременно возобновив бронирование своих сотрудников, вне зависимости от того, как/когда предоставлялась отсрочка от мобилизации.

Как стало известно, по результатам аудита, 95 процентам критически-важных предприятий удалось сохранить такой статус, но, в период проведения инспектирования, были выявлены нижеуказанные нарушения:

резко и без оснований снижался размер зарплат работников после назначения данного статуса;

использовались разнообразные схемы для сверхнормативного увеличения количества забронированных;

в перечень критически-важных попали предприятия, имеющие малое значение для экономики.

Ранее мы писали о том, что Кабмин частично разрешал бронировать военнообязанных по измененным условиям.