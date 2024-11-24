Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВСУ, не так давно на Курщине было ликвидировано несколько российских «легкобронированных» штурмовых групп, благодаря эффективному применению артиллерийских средств и дронов.

В частности, артиллерийские расчеты результативно остановили все попытки продвижения штурмовиков путинских войск, а беспилотники, как FPV-дроны, так и «бомберы», провели «зачистку» вражеской пехоты.

Морпехи добавили, что им приходится ежедневно отражать атаки многочисленных штурмовых групп ВС РФ, прибегающих к разнообразным тактикам наступления: в этот раз враги применили для передвижения багги, мотоциклы и прочую кустарно модернизированную технику, что можно рассмотреть ниже:

Ранее мы писали о том, что военный эксперт объяснял, почему ВСУ важнее сдерживать РФ на Курщине, а не в восточной части Украины.