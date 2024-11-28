Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА-Новости» российский диктатор Владимир Путин продублировал вышеописанную угрозу, предупредив о потенциальных ударах по нашей стране, в частности, по столице.

Исходя из слов международного военного преступника, армия Путина располагает несколькими ракетными комплексами «Орешник», подготовленными к оперативному использованию. Кроме того, Путин добавил, что российский военно-промышленный комплекс запустил серийное производство данных мобильных ракетных систем.

Впрочем, важнее нижеуказанная угроза Путина, а не перспектива производства «инновационных» комплексов врагом:

Министерство обороны и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины, это могут быть центры принятия решений в Киеве.

Ранее мы писали о том, что Зеленский раскрыл ряд деталей о сегодняшней комбинированной атаки РФ на энергосистему Украины.