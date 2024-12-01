Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «Радіо Свобода», после 5 ноября, Трамп многократно общался по телефону с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Как стало известно от неуказанных источников в венгерском правительстве, в период вышеописанных телефонных разговоров, Трамп интересовался позицией Орбана, касающейся оперативного прекращения войны в Украине (одиозный миллиардер в рамках предвыборной кампании обещал завершить «конфликт» с РФ в течение 24 часов).

Следует отметить, что Орбан, открыто поддерживающий дружеские связи с кремлевским тираном Владимиром Путиным и неоднозначным Трампом, весьма критически относится к всесторонней поддержке Украины странами ЕС, зачастую блокируя санкции европейского блока против РФ и помощь Киеву.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Орбан заявлял — Брюсселю необходимо ослабить антироссийские санкции в энергетической сфере.