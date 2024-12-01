Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Киев-24» и Facebook-аккаунт нардепа от «Слуги народа» Юлии Яцык, на самом деле представительница Республиканской партии в Конгрессе США Виктория Спартц лишь указала на потребность консолидации всего населения Украины.

Исходя из слов Яцык, в действительности речь шла не об очередном усилении мобилизационной кампании в Украине (призыве «женщин и детей» в ВСУ), а о необходимости пересмотра текущей позиции чиновников, недопустимости коррупции, а также о полном переходе экономической сферы на военные рельсы, в частности, расширения производства боеприпасов, для достижения «единой цели», — «Победы для всех».

Яцык подвела черту:

…«ОПУшные» [ОПУ — Офис президента Украины] каналы выхватили из контекста [заявление Спартц], и тем самым переводят акценты с критики действий президента на вопрос мобилизации.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский комментировал требования союзников о снижении мобилизационного возраста в Украине.