Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику ресурса OpenDataBot, на протяжении 9 месяцев текущего года, украинцам выдали 5,9 млн микрокредитных средств на сумму в 37,11 млрд гривен, и если провести сравнение с 2023 годом, то усредненный денежный показатель вырос в 1,3 раза.

В частности, за 2024 год усредненная сумма микрофинансового займа подросла на 28 процентов: с 4 830 гривен (126 долларов) в 2023 году, до 6 190 гривен (около 150 долларов) сейчас.

Если основываться на этой статистике, в 2024 году украинцы ежемесячно подписывали 670 000 микрокредитных договоров — почти столько же, как и в течение прошлого года: с декабря-2024 суммарная задолженность населения Украины возросла в 1,7 раза — с 9,3 млрд гривен до 16,02 млрд гривен.

Следует отметить, что 90 процентов такой разновидности займов оформляется в онлайн-режиме, а большая часть договоренностей заключалась на срок от 3 месяцев до 12 месяцев.

Фото — opendatabot.ua

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