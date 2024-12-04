Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Financial Times, от главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина прозвучало заявление — российско-захватническая армия, судя по всему, готовит очередное наступление на указанный населенный пункт.

В соответствии с данными Прокудина, путинские войска планируют усилить давление на некоторых участках фронта в Украине до возвращения Дональда Трампа в Белый дом — захватчики готовят потенциальное наступление на Херсонщину через реку Днепр, и уже скопили флотилию из 300 лодок для форсирования этой водной преграды.

Кроме того, спикер отряда «Юг» Украинской добровольческой армии Сергей Братчук уведомлял — «освободители» стремятся захватить ряд речных островов на Днепре, чтобы поближе подойти к западному побережью Херсона.

Военный акцентировал:

Недавно они совершили большое наступление на остров Казацкий к северо-востоку от города, вблизи Новой Каховки.

Ранее мы писали о том, как Рютте высказывался о заявлении Зеленского относительно необходимости взять часть Украины под «зонтик» НАТО.