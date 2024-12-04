Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от нардепа фракции «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк прозвучало заявления — в соответствии с нормами вышеописанного документа, ставки акциза «привяжут» к курсу евро, и пачка сигарет с января 2025 года подорожает на десятки гривен.

Исходя из слов Василевской-Смаглюк, одобрение данного закона является имплементацией европейской директивы, то есть выполнением требований Брюсселя перед вступлением Украины в Евросоюз. В частности, в ЕС ставки акцизов и стоимость табачных изделий зависит от евро, и со следующего года, ориентировочная цена на каждую пачку сигарет подрастет на 40 гривен.

Народная избранница добавила, что такое резкое повышение акциза на табачные изделия позволит интенсивнее наполнять госбюджет:

Мы ожидаем через имплементацию этого закона поступления в государственный бюджет в сумме около 20 млрд гривен.

Ранее мы писали о том, как экономист объяснял рекордный рост стоимости яиц и картофеля в Украине.