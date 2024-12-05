Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал InterPressNews, от премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе прозвучало заявление — подобный шаг Украины свидетельствует о «сложном положении украинской власти».

Исходя из слов Кобахидзе, на текущий момент положение Киева является критическим, а решение о наложении санкций на фактически пророссийское правительство Грузии ли отголосок этой весьма усложненной ситуации.

Грузинский премьер полагает — введения данных ограничений указывает, что украинская власть никогда не была независимой, и «кое-кто» стремится максимально осложнить ситуацию для новой администрации Белого дома, в частности, оказанием давления на грузинский регион и одновременным ухудшением отношений Киева и Тбилиси.

Кобахидзе резюмировал:

Какое бы решение не приняла украинская власть, мы остаемся верными этой стране и ее народу. Мы солидарны с этой страной и этими людьми.

Ранее мы писали о том, как Зеленский объяснял введение санкций против пророссийского правительства Грузии.