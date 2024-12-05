Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение спикера оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Луганск» Анастасии Бобовниковой, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», путинские войска осуществляют в Торецке непрерывные пехотные атаки, не жалея своей «живой силы», поскольку намерены истощить оборонный потенциал ВСУ.

Исходя из слов Бобовниковой, «освободители» пытаются давить на Силы обороны «мясом», считая свой личный состав расходным материалом, которым интенсивно забрасывают защитников города. К сожалению, армия Путина располагает очень большим ресурсом подобного «мяса», меньше используя технику на этом направлении, и чаще прибегая к штурмам «человеческим ресурсом».

Впрочем, штурмы оккупанты совершают под прикрытием артиллерийских средств и минометов: поначалу проходит артподготовка, и лишь потом — атака пехоты, которая пытается застать ВСУ в невыгодном положении, когда те укрываются от обстрелов.

Спикер «Луганска» резюмировала:

При этом россияне не учитывают, что сами могут пострадать от своей же «арты». Они сами не ценят свою жизнь.

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