Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал The Guardian, от советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана прозвучало заявление — к середине следующего месяца, Пентагон отправит Украине большое количество артснарядов, ракет и различной бронетехники.

Исходя из исчерпывающих слов Салливана, администрация Белого дома продолжительное время разрабатывала стратегию, направленную на укрепление военной позиции Украины, в рамках которой предусматривалась «лавинообразной» надлежащей помощи, а также введение обширных новых санкций против РФ.

Помимо всего вышеописанного, американский высокопоставленный функционер уверил — США продолжат помогать Украине с процессом подготовки военнослужащих, которая будет проводиться за рубежом, на территории прочих стран-партнеров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский рассказывал, при каких условиях Украина согласится на мир с Россией.