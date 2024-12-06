Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии и природных ресурсов Украины, от главы данного ведомства Светланы Гринчук прозвучало заявление — для надлежащего процесса очистки ключевых территорий в ближайшее десятилетие, необходимо не менее 38 млрд долларов.

Сходя из слов Гринчук, суммарная площадь земель, потенциально «загрязненных» взрывоопасными предметами, на текущий момент составляет не менее 139 000 квадратных километрах, и, в соответствии и с оцениванием Всемирного банка, где-то от 2 до 8 долларов стоит обезвреживание 1 квадратного метра.

Руководитель Минприроды добавила — особенно опасными считаются лесные массивы, на которых около 4 500 квадратных километров следует разминировать, а также природоохранные зоны в прифронтовых областях: в течение последних двух лет там удалось очистить только 10 процентов земель.

При этом, чиновница отметила — даже при условии применения инновационных технологий, процесс разминирования может занять от десятков до сотен лет.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали, сколько «живой силы» РФ потеряла за каждый захваченный км² территории Украины осенью.