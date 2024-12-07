Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное уполномоченным отечественного парламента по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона на YouTube-канала «ТСН», пока что соответствующим структурам нашей страны удалось вернуть домой чуть более 1 000 маленьких украинцев.

Исходя из слов Лубинца, благодаря работе большой команды, в частности, власти, поддерживаемые международными партнерами (в рамках инициативы BringBackUA), по состоянию на субботу, 7 декабря, смогли вернуть с территории страны-агрессора 1 029 украинских детей.

Омбудсмен добавил, что ключевым государством-посредником, активно способствующим возвращению украинских детей, является Катар.

Кроме того, такая небольшая численность вернувшихся обуславливается тем, что основная проблема — сложность верификации данных о депортированных/вывезенных, так как РФ отказывается предоставлять полный объем информации об украинских детях.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Лубинец объяснял, почему участились случаи казней украинских военнопленных оккупантами.