Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, на днях канцлеру Германии Олафу Шольцу удалось обсудить с новым президентом США Дональдом Трампом окончание войны в Украине.

Исходя из слов Шольца, по итогам разговора можно сделать вывод — партнеры, в частности, ФРГ и США, вероятно, смогут перейти к разработке общей стратегии для Украины. При этом, ключевым принципом в вопросе достижения мира, остается тот, который предусматривает приоритетность мнения украинского народа в целом.

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнул — разговор с Трампом был довольно детальным, а команда Шольца продолжает вести прямой обмен данными с советниками новоизбранного президента США в сфере безопасности.

Отдельно Шольц добавил — на текущем этапе весьма важно прекратить убийства «как можно быстрее», одновременно гарантировав сохранение суверенитета и независимости Украины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что США пообещали предоставить Украине весь объем военной помощи до инаугурации Трампа.