Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от спикера Белого дома Карин Жан-Пьер прозвучало заявление — нынешняя администрация США продолжает работать над тем, чтобы до окончания своей каденции 20 января (инаугурации нового президента Дональд Трампа) распределить все остаточные средства, предназначенные для поддержки Украины.

Исходя из слов Жан-Пьер, она пока не располагает точными цифрами, и не может дать оценку объему неизрасходованных средств, однако уверена — на протяжении последующих 45 дней, Белый дом постарается направить эти деньги на военную помощь Украине.

Кроме того, спикер Белого дома добавила — действующий президент США Джозеф Байден не слишком переживает о потенциальной задержке финансирования помощи Киеву, в частности, возможности того, что его преемник Дональд Трамп приостановит помощь Украине (даже если останутся средства), поскольку такой процесс еще не «получил своего развития».

Ранее наш информационный портал писал о том, что накануне, 6 декабря, Салливан анонсировал предоставление Украине новой партии военной помощи.