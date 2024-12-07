Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу ПФУ, Киев подписал международные договоренности, касающиеся социально-пенсионной поддержки, регулирующие, в том числе, процедуру начисления пособий гражданам, постоянно проживающим за рубежом.

Как стало известно, пожилым людям, получающим пособия на счет в иностранном банке, нужно каждый год, до 31 декабря, высылать в ПФУ заполненную/официально заверенную справку, которая «Подтверждает факт, что лицо является живым». В частности, дело касается пенсионеров, которые являются резидентами:

Испании;

Словакии;

Чехии;

Болгарии;

Португалии;

Польши.

С образцами заявок, касающимися верификации нахождения особы в живых, можно ознакомиться на web-портале э-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по гиперссылке.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ подсказывали, как докупить страховой стаж для выхода на пенсию.