Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, размещенные в Facebook-профиле командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, Украине удалось нанести эффективный удар по вражеским целям, применив надводные безэкипажные катера (аквадроны).

Исходя из слов Неижпапы, морские беспилотники, направленные операторами соответствующих подразделений ВМС, смогли нанести серию точных ударов, и поразить наблюдательные комплексы российско-оккупационной армии, возведенные на захваченных газовых платформах, расположенных у берегов временно оккупированного Крымского полуострова.

Командующий ВМС ВСУ добавил, что процесс охоты на вражеские силы в акватории Черного моря не прекращается, и, даже если оккупанты покинут нашу территорию, это их не спасет, — «достанем их везде».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский перечислял приоритетные задачи Сил обороны Украины на Курщине.