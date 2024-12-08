Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Киев-Инфо», по мнению руководителя «Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики» Станислава Игнатьева, ситуация с отключениями электроэнергии может стать гораздо сложнее, чем фиксируется сейчас.

Исходя из слов Игнатьева, в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других крупных городах нашей страны, возможно возвращение продолжительных отключений электричества, до 10-12 часов/ежесуточно, в особенности, при падении среднесуточных температурных показателей ниже -10 градусов по Цельсию.

Эксперт дополнительно объяснил возобновление подобного энергетического кризиса: при существенном понижении температуры, одновременно возрастают объемы потребления электричества, что создает достаточно немалую дополнительную нагрузку на отечественную энергосистему, и так частично разрушенную (не менее 40 процентов) постоянными обстрелами государства-террориста РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Федоров подсказывал, как настроить домашнюю сеть Wi-Fi для работы во время отключений света.