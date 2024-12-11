Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны Украины, Силы обороны продолжают активно снабжаться беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и соответствующими комплексами.

В соответствии с данными отечественного оборонного ведомства, на протяжении 11 месяцев текущего года, ВСУ получили не менее 1,2 млн разнообразных БПЛА (разведывательных, ударных и FPV), и, речь идет о:

40 000 мультироторных разведдронов, включая более 12 000 «ночных» вариантов;

5 000 разведдронов самолетного типа (Shark, «ГОР» и «Фурия»);

6 000 ударных дронов глубинного поражения целей, не исключая Ан-196 «Лютий» и Firepoint;

более 7 000 многоразовых ударных дронов и квадракоптеров (Nemesis, «Кажан» и «Вампир»);

1,1 млн FPV-дронов (предоставлено Госспецсвязью по запросу Минобороны).

Кроме того, до конца декабря, планируется предоставление, как минимум, еще 100 000 беспилотников неуказанных типов.

Ранее мы писали о том, как в ГПСУ и ОВА комментировали сообщение DeepState о заходе оккупантов на территорию Сумщины.