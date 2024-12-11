Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны Украины, Силы обороны продолжают активно снабжаться беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и соответствующими комплексами.
В соответствии с данными отечественного оборонного ведомства, на протяжении 11 месяцев текущего года, ВСУ получили не менее 1,2 млн разнообразных БПЛА (разведывательных, ударных и FPV), и, речь идет о:
- 40 000 мультироторных разведдронов, включая более 12 000 «ночных» вариантов;
- 5 000 разведдронов самолетного типа (Shark, «ГОР» и «Фурия»);
- 6 000 ударных дронов глубинного поражения целей, не исключая Ан-196 «Лютий» и Firepoint;
- более 7 000 многоразовых ударных дронов и квадракоптеров (Nemesis, «Кажан» и «Вампир»);
- 1,1 млн FPV-дронов (предоставлено Госспецсвязью по запросу Минобороны).
Кроме того, до конца декабря, планируется предоставление, как минимум, еще 100 000 беспилотников неуказанных типов.
Ранее мы писали о том, как в ГПСУ и ОВА комментировали сообщение DeepState о заходе оккупантов на территорию Сумщины.
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