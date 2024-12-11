Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора, в так называемой «ЛНР» начата разработка проекта закона, предусматривающего предоставление земельных наделов на территории этого временно оккупированного региона «освободителям», мобилизованным в отдаленных регионах страны-агрессора, в частности, Якутии.

Исходя из слов Лысогора, гауляйтеры, поставленные Москвой, уверены — вышеописанное решение позволит интенсифицировать процесс миграции семей российских боевиков, что откроет возможность в решение проблемы дефицита кадров в «ЛНР», в частности, ожидается прибытие врачей, учителей и бухгалтеров.

В ОВА добавили — у Надежды, Грековки и Макеевки армией Путина сейчас ведутся активные штурмовые действия, включающие наземные атаки, воздушные и артиллерийские обстрелы, а также атаки беспилотниками на позиции защитников нашей страны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ рассказывали о тактике оккупантов в Торецке.