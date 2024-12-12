Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CNN, оккупанты продолжают наступление на Восточном направлении фронта в Украине и практически вплотную подошли к стратегически-важному Покровску на Донетчине.

В соответствии с данными отечественного военно-аналитического проекта DeepState, «освободители» сейчас развернулись всего в 3 километрах от окраин Покровска. Также, согласно информации, предоставленной спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назаром Волошиным, «вторая армия мира» разрушила или овладела позициями Сил обороны рядом с городом западнее села Возрождение и южнее Новотроицкого.

В CNN отмечают — захват Покровска станет наибольшим фиаско ВСУ за последние несколько месяцев, поскольку потеря города произойдет в тот момент, когда Украина стремится сойти «с мертвой точки», пока армия Путина оказывает серьезное давление вдоль Восточной линии фронта.

Ранее мы писали о том, что РФ активно перебрасывает бронетехнику из Крыма на Запорожское направление.