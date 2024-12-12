Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, размещенные в Telegram-профиле движения сопротивления «АТЕШ», агентурной сети патриотов удалось зафиксировать и отследить перемещение колонны разнообразной техники, перемещающейся по трассе в северную часть Крымского полуострова.

Как отмечают партизаны «АТЕШ», вышеописанная колонна армии Путина, похож, направляется в сторону Крымского моста, чтобы въехать на временно оккупированные территории Запорожской области, где «освободителями» ведутся интенсивные наступательные действия. Таким образом, российский генералитет намерен усилить «вторую армию мира» на Запорожском направлении.

В «АТЕШ» добавили — колонна состоит из большого количества бронированной техники (танков, БМП/БТР), а также военных тягачей и грузовиков, что можно рассмотреть ниже:

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

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