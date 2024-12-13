Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по обоснованному мнению аналитика «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Максима Гопки, стоимость наиболее популярного новогоднего салата «Оливье», существенно и неоправданно возросла.

Исходя из аналитических данных Гопки, в нашей стране фиксируется значительный рост цен на различные продукты питания, и, в течение этого года, заметно подорожало и традиционного праздничное блюдо.

В частности, из ингредиентов салата «Оливье» значительное подросли цены на:

1 килограмм обычного картофеля — почти в 2 раза (от 32-34 гривен);

десяток куриных яиц категории С1— на 25 процентов (от 70 гривен);

1 килограмм моркови — не менее, чем в 2,5 раза (от 29 гривен).

Таким образом, цены на ключевые, и ранее самые доступные компоненты указанного салата, увеличились, в среднем, в диапазоне от 25 до 30 процентов, что не сходится ни с прогнозами Нацбанка, ни с данными Государственной службы статистики.

Ранее наш информационный портал писал о том, что экономист объяснял рекордный рост стоимости яиц и картофеля в Украине.