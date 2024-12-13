Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА-Новости», от спикера российского диктатора Владимира Путина, Дмитрия Пескова, прозвучало заявление — в Кремле считают возможным проведение переговоров по Украине исключительно при определенных условиях.

Исходя из слов личного секретаря Путина, государству-террористу необходимо не временное перемирие в Украине, а достижение полноценного мира, предусматривающее выполнение всех условий [российского диктатора].

В частности, власти страны-агрессора полагают — переговоры о «заморозке» войны в Украине весьма возможны и и достаточно необходимы, однако данный процесс следует базировать лишь в рамках так называемых «стамбульских договоренностей».

Песков подчеркнул — Москва пока не замечает каких-либо предпосылок, свидетельствующих о намерениях Киева перейти к переговорам с Киевом, поскольку Украина, якобы, перманентно «уклоняется».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Рютте рассказывал, какой процент средств от ВВП потратит Украина на оборонный сектор в 2025 году.