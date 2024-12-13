Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Минобороны РФ, пятничный массированный обстрел, совершенный в ночь и утром, якобы является ответными мерами на удар Сил обороны ракетами ATACMS по военной авиабазе, расположенной в районе Таганрога.

Как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, в период массированного удара по Украине применялись исключительно дальнобойные высокоточные средства поражения воздушного/морского базирования [запуски проводились с вражеских самолетов и кораблей], а также выпускались ударные беспилотные летательные аппараты.

В Минобороны государства-террориста цинично подчеркнули — атака была нацелена на критически-важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры нашей страны, якобы обеспечивающих функционирование лишь украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГСЧС показывали последствия воздушной атаки РФ на Харьков.