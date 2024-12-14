Как информирует «НБН» со ссылкой на карты и сведения, обнародованные в мониторинговом Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, российско-захватнической армии удалось прорвать оборону защитников, и оккупировать ряд населенных пунктов в Донецкой области.

В соответствии с лаконичными данными военных аналитиков проекта DeepState, «вторая армия мира» смогла овладеть Веселым Гаем, Елизаветовкой, Романовкой, Новотроицким и Пушкино.

Кроме того, так называемые «освободители» достигли определенных, но, судя по всем, незначительных успехов в районе Константинопольского, Сухих Ялов и Шевченко, а также рядом с Дальним, Песчаным, Благодатным и Сторожевым, что можно рассмотреть на подробных картах, размещенных ниже:

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что военная разведка Эстонии сообщила об успехах Сил обороны Украины на Купянском направлении.