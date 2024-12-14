Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ, в ночь на субботу, 14 декабря, Украина осуществила результативную атаку на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Стальной конь» под городом Орел.

Как отмечают наши военные, данный объект вражеской инфраструктуры является крупнейшим терминалом нефтепродуктов, и расположен в пригородной зоне Орла. В результате эффективного дронового удара, на нефтебазе произошло масштабное возгорание.

В Генштабе подчеркнули: «Стальной конь» — ключевой элемент военно-промышленного комплекса государства-террориста, обеспечивающий снабжение армии Путина продуктами нефтепереработки (топливом и смазкой).

При этом, в российских Telegram-пабликах показали тот самый вдохновляющий пожар на нефтебазе:

Ранее наш информационный портал писал о том, что ВСУ ликвидируют больше оккупантов, чем РФ успевает компенсировать мобилизацией.