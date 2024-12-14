Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир «Українського радіо», по мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, бойцы Сил обороны регулярно «демилитаризуют» больше «освободителей», чем страна-агрессор в состоянии пополнят расширенной мобилизационной кампанией.

Исходя из слов Гетьмана, численность «второй армии мира» в текущей война, в особенности, в последнее время, остается практически неизменной. Кроме того, после прошлого месяца, динамика восстановления личного состава путинских войск пошла по нисходящей.

В частности, ни мобилизацией, ни заключением контрактов с МО РФ, российская верхушка не может привлечь людей больше, чем уничтожается ВСУ: Кремль «приобщает» к войне против Украины от 25 000 до 40 000 в месяц, а в ноябре защитники ликвидировали более 45 000 живой силы противника, достигнув отрицательного баланса.

При этом, увеличение численности личного состава захватчиков на определенных участках происходит, разве что, посредством переброски войск вдоль фронтовой линии: такая статистика фиксируется на Покровском и Кураховском направлениях.

Ранее мы писали о том, что армия Путина смогла захватить пять населенных пунктов на Донетчине.