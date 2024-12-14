Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-аккаунт президента Владимира Зеленского, в течение ночи на субботу, 14 декабря, РФ осуществила очередной террористический акт против Украины, выпустив более 130 ударных БПЛА, 60 из которых смогли ликвидировать силы и средства нашей ПВО, а более 70 — сбить с курса РЭБ (локально потеряны).

Зеленский не забыл выразить благодарность «всем нашим защитникам неба», упомянув зенитно-ракетные войска, авиацию, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильно-огневые группы, то есть каждому воину и каждой воительнице, задействованных в разных видах и родах ВСУ.

Президент добавил, что вышеуказанным формированиям Сил обороны весьма важно не прекращать и далее защищать «наших людей», объекты инфраструктуры от большинства угроз, однако, «к сожалению, не от всех».

Зеленский снова напомнил, что Украине необходима соответствующая поддержка государств-партнеров: большее количество комплексов ПВО/ПРО Patriot и идентичных систем, боеприпасов к ним, а также расширение санкционных ограничений против РФ, поскольку:

…Все это позволит защитить больше наших людей. И мир имеет ресурсы, чтобы помочь нам в этом.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли увеличение количества комбинированных атак РФ на энергосистему Украины в последние недели.