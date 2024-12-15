Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», сведения, касающиеся потенциального наступления захватчиков на Запорожье, циркулируют продолжительное время, однако не соответствуют действительности.

Исходя из слов Федорова, власти прекрасно видят, как изменяется военная ситуация на самом деле. В частности, украинское население запугивают с сентября информацией относительно интенсификации штурмовых действий «второй армии мира» на различных направлениях, и — «если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье».

Руководитель Запорожской ОВА акцентировал на нелогичности подобных вбросов:

В октябре — наступление на Запорожье, в ноябре — вот они [оккупанты] уже ушли, а в декабре — все, собираем чемоданы из Запорожья. Это — все ИПСО [информационно-психологическая спецоперация или же просто — вражеская дезинформационная кампания], но на которое общество реагирует.

Ранее наш информационный портал писал о том, что на днях путинских войска захватили пять населенных пунктов на Донетчине.