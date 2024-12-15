Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль ГУР Минобороны Украины, среди российских «освободителей» циркулируют слухи — Кремль, якобы, смог договориться с лидерами «Хаят Тахрир Аш-Шам» о присутствии ограниченной численности подразделений «второй армии мира» на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме.

Как стало известно военной разведке Украины, Москве позволили оставить на вышеописанных военных базах не более 3 000 россиян. Впрочем, как на этих объектах, так и на судах российской корабельной группировки, дислоцирующейся в регионе, фиксируются заметные проблемы с поставками питьевой воды и продовольствия.

Остатки группировки государства-террориста ожидают военнотранспортных самолетов ВКС РФ, которыми пообещали на обратном пути доставить грузы с продуктами (два Ан-124-100 и два Ил-76МД по маршруту — из Чкаловска в Хмеймим).

Ранее наш информационный портал писал о том, что путинские войска несколько продвинулись в Харьковской области.