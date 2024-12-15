Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Forbes, на уникальном видео зафиксирован момент, когда Су-27 запускает на территорию Курщины 4 бомбы с пилона под крылом, прибегая к тактике заниженного полета через неоднородный рельеф местности, с последующим резким набором высоты.

Как стало известно, подобный способ сброс боеприпасов, который используют пилоты Воздушных Сил ВСУ, позволяет избежать обнаружения и поражения вражеской системой противовоздушной обороны, одновременно обеспечивая результативность ударов по мостам, понтонным переправам в РФ, а также уничтожение командных пунктов и укреплений армии Путина.

Следует отметить, что авиабомбы GBU-39 с GPS-наведением (являются более технологичным аналогом российских КАБов), преодолевают расстояние более 95 километров, поскольку имеют выдвижные крылья, что дает возможность нашим истребителям оставаться на относительно безопасной дистанции от зоны поражения ПВО РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что сегодня утром, по военным объектам в Грозном нанесен удар беспилотниками.