Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение первой заместительницы руководителя Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Галины Григоренко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», с понедельника, 16 декабря, государство станет выплачивать определенным категория украинцев деньги на приобретение различных вариантов книг.

Исходя из слов Григоренко, с завтра стартует программа «єКнига», направленная на расширение доступа отечественной молодежи к образцам современной литературы и содействие усилению интереса украинцев к чтению.

В частности, согласно критериям «єКниги», каждому украинцу, которому с 1 января текущего года исполнилось 18 лет (на протяжении 12 месяцев), или достигшим 18 лет в 2025 году, а также одному из родителей/прочим законным представителям, в течение года со дня рождения ребенка, гарантируется начисление 908 гривен на покупку бумажных, электронных или аудиокниг.

Необходимое условие — следует зарегистрироваться в мобильном госприложении «Дія», после чего подать заявку на получение средств в рамках программы «єКнига».

Ранее мы писали о том, что украинские банки усилят финансовый мониторинг операций на сумму от 100 000 гривен с 2025 года.