Как информирует «НБН» со ссылкой на фотоматериал и сведения, размещенный в официальном Telegram-канале руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, поздним вечером субботы и ранним утром воскресенья, в регионе интенсивно работали силы и средства ПВО.

Исходя из слов Лысака, благодаря действиям нашей противовоздушной обороны, дроновая атака армии Путина лишь частично задела периметр частного жилого сектора на территории Днепровского района: взрывной волной и фрагментами БПЛА повреждены два дома, один автомобиль, газовые коммуникации и линия электропередач.

Глава ОВА уточнил — в этот раз обошлось без жертв среди мирного населения, поскольку:

Вечером и утром защитники неба из воздушного командования «Восток» уничтожили над регионом 3 вражеских «Шахеда».

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали о том, что накануне, 14 декабря, Зеленский комментировал ночную российскую атаку и показывал работу ПВО Украины.