Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства социальной политики Украины, выделение финпомощи на проживание со следующего года будет пролонгировано в автоматическом режиме лишь определенной части ВПЛ.

В частности, без дополнительного обращения в структурные отделения органов соцзащиты населения, начисление финпомощь продлят исключительно наиболее уязвимым слоям ВПЛ, и речь идет о:

пожилых гражданах, размер пенсионного пособия которых не превышает 9 444 гривны;

особах с инвалидностью первой или второй группы/несовершеннолетних с инвалидностью/тяжелобольных детях;

детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки (возрастом до 23 лет), а также родителях-воспитателях и приемных родителях;

пенсионерах, которым исполнилось 60 лет, но они не располагают правом на оформление возрастного пособия или государственной социальной помощи (при условии предварительной подачи заявки в ПФУ).

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики отвечали, аннулируются ли другие выплаты ВПЛ при назначении субсидии на аренду жилья.