Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания «На пенсии», люди с устаревшими кнопочными телефонами, которым пенсионное пособие государство начисляет в банк, теперь тоже смогут оформить запрос на получение «тысячи Зеленского».

В частности, для получения такой государственной помощи, следует обратиться в банк, на счет в котором приходит пенсия, предоставив сотруднику финучреждения паспорт, идентификационный код налогоплательщика, а также сообщив номер мобильного телефона.

После сверки указанных данных, оператор банка сможет открыть счет и оформить специфическую карточку, средства на которую поступят в течение 10 дней, о чем будет сообщено в SMS-уведомлении.

Однако, необходимо помнить, что эту 1 000 гривен можно потратить только на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение некоторых продуктов, лекарственных средств и книг;

медицинские, транспортные, телекоммуникационные и страховые услуги;

образовательные курсы;

поддержку ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине анонсировали выплату украинцам новой помощи в 908 гривен с 16 декабря.