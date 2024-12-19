Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, размещенный в официальном Telegram-канале ГУР Минобороны Украины, в период с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года, армия Путина утратила 98 641 мобилизованных «освободителей», брошенных Кремлем на захват территорий нашей страны.

В частности, больше всего, бойцы Сил обороны «демилитаризовали» захватчиков, мобилизованных в:

группировку войск «Центр» российско-оккупационных войск — 21 710 «хороших русских»;

группировку «Запад» — 20 155 единиц личного состава;

группировку «Восток» — 16 770 человек;

группировку «Юг» — 16 465 человек;

группировку «Днепр» — 10 449 человек;

группировку, развернутую на территории Запорожской области — 10 120 человек;

группировку «Север» — 2 972 человека.

Ранее наш информационный портал писал о том, что разведка Южной Кореи раскрывала реальные потери северокорейских солдат на Курщине.