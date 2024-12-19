Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Россия», по мнению российского диктатора Владимира Путина, некоторую степень беспокойства вызывает ускорение темпов инфляции в РФ до 9,3 процента (в соответствии с оценкой Центробанка), однако «экономическому блоку», якобы удастся минимизировать такую динамику со следующего года, сохранив позитивные показатели.

Исходя из слов Путина, скорость роста экономики РФ в течение 2024 года замерла в диапазоне от 3,9 до 4 процентов, достигнув, на протяжении последних двух лет, отметки в 8 процентов — данный сектор страны-агрессора якобы продолжает интенсивно развиваться, тогда как в Европе фиксируется стагнация.

Отдельно кремлевский тиран добавил — властям и Центробанку поставлена задача осуществить экстренную «мягкую посадку» перегретой экономической сферы, и ее рост к 2025 году, согласно различным прогнозам, составит 2-2,5 процента.

Путин акцентировал, что ситуация в российской экономике остается довольно «стабильной и надежной», что связано с «укреплением суверенитета» РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался о переговорах с Путиным.