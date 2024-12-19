Как информирует «НБН» со ссылкой на тестовую расшифровку «Прямой линии», размещенную на странице оппозиционного издания «Медуза», кремлевский тиран Владимир Путин ответил, следует ли российские банки обязать тщательнее проверять заявки на кредиты от пенсионеров, которых на взятие заемных средств, толкают телефонные мошенники из Украины.

Исходя из слов Путина, в Украине работает множество центров, задача которых — выманивание денег у граждан РФ, и масштабы подобного «жульничества зашкаливают». В частности, по мнению российского диктатора, Украина делает примерно то, что и гитлеровская Германия в период «Великой Отечественной войны» [Второй Мировой], печатая огромные объемы фунтов стерлингов, тем самым стремясь подорвать экономику Британии.

Кроме того, Путин предложил «дисциплинировать» вышеописанную ситуацию — на рассмотрение запросов на кредиты от 50 000 до 200 000 рублей, необходимо уделять «несколько часов», а от 200 000 рублей — «несколько дней», одновременно «усилив уголовную ответственность».

Отдельно Путин сообщил, как поступает его окружение, сталкиваясь с «мошенниками»:

…Как только они слышат незнакомый голос или какие-то предложения, они сразу кладут трубку. Я очень рекомендую всем гражданам страны делать так же.

Ранее мы писали о том, что Путин хвастался резким повышением налогов для населения оккупированных территорий Украины.