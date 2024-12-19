Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), на днях бойцы Сил обороны выбили «вторую армию мира» на определенных участках фронта, тем самым вернув утраченные позиции в южной части Щербиновки (западнее Торецка).

В соответствии с геолокационными кадрами, опубликованными 18 декабря, украинские войска достигли частичного успеха на Торецком направлении, однако и «освободители» несколько продвинулись к западу от Нелиповки (южнее Торецка). Вопреки тому, что «рупоры Кремля» уверяли — армия Путина подошла к шахте «Центральная» в Торецке, аналитики ISW не обнаружили подтверждения этим заявлениям.

Помимо всего вышеописанного, захватчики провели серию наступательных операций в самом Торецке, а также западнее и севернее данного города (в районах Щербиновки и Дылевки). Исходя из слов спикера оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Анастасии Бобовниковой, сейчас ведение боев за шахту «Центральная», включая прилегающие высоты у терриконов, не прекращаются.

Фото — understandingwar.org

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