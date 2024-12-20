Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль замглавы Минобороны Украины Екатерины Черногоренко, базы данных отечественного оборонного ведомства продолжают работать штатно, благодаря слаженным действиям Центра реагирования на киберинциденты, обеспечившего непрерывное функционирование системы и защиту «Оберіга» и госприложений «Армия+» и «Резерв+».

Исходя из слов Черногоренко, сервисы Минобороны не затронули вышеописанные комплексные неполадки, и отправка электронных рапортов и военно-учетных документов остается в доступных пределах, однако, из-за возросшего количества запросов, ожидание формирования справок в «Резерв+» может продлиться дольше обычного.

Кроме того, задействовано еще одно, временное ограничение — из-за проведения восстановительных мероприятий в госреестрах Министерства юстиции, вынужденно приостановлено получение отсрочек в «Резерв+», но ранее предоставленные подобные привилегии, так остаются действительными и корректно отображаются.

Ранее мы писали о том, планирует ли Минобороны добавить функцию отслеживания повесток в «Резерв+».